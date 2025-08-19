PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (828) Kleintransporter erfasste Radfahrer - 62-Jähriger tödlich verletzt

Altdorf b. Nürnberg (ots)

Im Bereich von Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) ereignete sich am Dienstagabend (19.08.2025) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter erfasste einen 62-jährigen Radfahrer und verletzte diesen hierdurch tödlich.

Der Verkehrsunfall war der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 19:15 Uhr gemeldet worden. Auf der Kreisstraße LAU 13 zwischen den Nürnberger Stadtteilen Birnthon und Fischbach hatte ein Kleintransporter der Marke Renault aus noch ungeklärter Ursache einen Radfahrer erfasst. Sowohl der Fahrradfahrer als auch der Transporter waren zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Fischbach unterwegs. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug wurde der 62-jährige Radfahrer in den Straßengraben geschleudert. Für den Mann kam trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Altdorf führten vor Ort die Unfallaufnahme durch. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft war auch eine Unfallsachverständige an diesen Maßnahmen beteiligt. Die Beamten stellten in diesem Zusammenhang sowohl den Kleintransporter als auch das Fahrrad sicher.

Der betroffene Teilabschnitt der Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumarbeiten bis kurz vor 23:00 Uhr gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten den Verkehr ab und unterstützten nach Einsetzen der Dunkelheit mit der Ausleuchtung der Unfallstelle.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

