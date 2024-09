LPI-NDH: Roller gestohlen

Großfurra (ots) - An der Reitbahn kollidierte am Montagmorgen ein Lastkraftwagen mit einer Telefonleitung und riss diese hierbei herunter. Der Betreiber der Kommunikationsleitung wurde über den Schaden informiert, sodass es zu keinen weiteren Beeinträchtigungen in der Telekommunikation kam. An dem Lkw entstand kein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

