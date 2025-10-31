Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 13-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(nie)Die am 30.10.2025 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste ist wohlbehalten zur elterlichen Anschrift zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

