PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1924 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt- Am Montag (13.10.2025) wurde ein 17-jährigen Mann offenbar von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und dabei verletzt. Gegen 21.00 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei. Offenbar kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern. Der 17-Jährige verletzte sich hierbei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachverhalt sowie die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 15:09

    POL Schwaben Nord: 1923 - Polizei ermittelt nach Fahren ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (13.10.2025) fuhr ein 20-Jähriger trotz Fahrverbots zu einer Polizeiinspektion, um seinen Führerschein abzugeben. Gegen 17.00 Uhr kam der 20-Jährige zur Abgabe seines Führerscheins mit seinem Auto zur Dienststelle. Ihm wurde zuvor ein Fahrverbot ausgesprochen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Fahrverbot bereits ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 15:09

    POL Schwaben Nord: 1922 - Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Montag (13.10.2025) kam es zum Brand einer Hecke in der Pferseer Straße. Gegen 19.00 Uhr entzündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Hecke. Die Hecke ist gänzlich ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 15:09

    POL Schwaben Nord: 1921 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Zeit von Freitag (10.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (12.10.2025), gegen 09.00 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Graffiti am Gaskessel. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren