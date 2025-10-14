Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1924 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt- Am Montag (13.10.2025) wurde ein 17-jährigen Mann offenbar von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und dabei verletzt. Gegen 21.00 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei. Offenbar kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und zwei bislang unbekannten Männern. Der 17-Jährige verletzte sich hierbei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachverhalt sowie die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell