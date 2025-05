Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (537) 34-Jähriger nach Streit zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Ein Streit zwischen einem 34-Jährigen und mehreren unbekannten Männern in der Ansbacher Innenstradt endete am Samstagmorgen (24.05.2025) mit Schlägen und Tritten. Mittlerweile ermittelt die Ansbacher Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Der 34-jährige Mann geriet aus bislang unbekannten Gründen gegen 05:15 Uhr vor einem Imbiss in der Uzstraße in Streit mit drei bis vier bislang unbekannten Männern. Im weiteren Verlauf sei der Mann von den Unbekannten angegriffen und am Boden liegend traktiert worden. Als ein Zeuge, der das Geschehen beobachten konnte, hinzukam, ergriffen die unbekannten Täter die Flucht.

Der 34-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt diverse Prellungen und Platzwunden. Auf Grund der potentiell lebensbedrohlichen Auseinandersetzung hat zwischenzeitlich das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall selbst oder in dem Zeitraum eine Personengruppe aus drei bis vier Männern beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell