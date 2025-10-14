Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1923 - Polizei ermittelt nach Fahren ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (13.10.2025) fuhr ein 20-Jähriger trotz Fahrverbots zu einer Polizeiinspektion, um seinen Führerschein abzugeben. Gegen 17.00 Uhr kam der 20-Jährige zur Abgabe seines Führerscheins mit seinem Auto zur Dienststelle. Ihm wurde zuvor ein Fahrverbot ausgesprochen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass das Fahrverbot bereits rechtskräftig war. Der 20-Jährige war somit trotz Fahrverbot mit seinem Auto gefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren trotz Fahrverbots gegen den 20-Jährigen.

