Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1922 - Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Stadtbergen - Am Montag (13.10.2025) kam es zum Brand einer Hecke in der Pferseer Straße. Gegen 19.00 Uhr entzündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Hecke. Die Hecke ist gänzlich ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell