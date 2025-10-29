Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Streitigkeiten in Linienbus enden in Körperverletzung +++ Werkzeugdiebe in Kastel +++ Einbrecher geht leer aus +++ Wohnungseinbruch +++ Einbruch in Blumenladen und Café

Wiesbaden (ots)

1. Streitigkeiten in Linienbus enden in Körperverletzung, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, Dienstag, 28.10.2025, 23:40 Uhr

(nie) Am Dienstagabend, gegen 23:40 Uhr, gerieten in Biebrich Fahrgäste der Buslinie 6 in Streit. Die zunächst verbalen Streitigkeiten seien im Bereich der Kasteler Straße darin gemündet, dass ein Fahrgast von zwei unbekannten Personen gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen worden sein soll. Beide Tatverdächtigen wären im Anschluss in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Bei dem ersten Täter habe es sich um einen ca. 20 Jahre alten Mann afrikanischen Phänotyps gehandelt. Er soll ca. 185 cm groß und von schmaler Statur gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer dunkel rot/schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Der zweite Täter wird als ca. 30 Jahre alt und ebenfalls mit afrikanischem Erscheinungsbild beschrieben. Er war mit 175 cm etwas kleiner als der erste Täter und soll mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen sein.

Das 5. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Werkzeugdiebe in Kastel,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Donnerstag, 16.10.2025 bis Montag, 27.10.2025

(nie) Nach mehrtätiger Abwesenheit stellte der Fahrzeughalter fest, dass in seinen Transporter des Typs Citroen Jumpy gewaltsam eingebrochen wurde. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Dieb zunächst das Heckschloss des Transporters mit einem unbekannten Gegenstand einstach, ehe diverses Werkzeug aus dem Innenraum entwende wurde.

Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher geht leer aus,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Montag, 27.10.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 28.10.2025, 07:20 Uhr

(nie) In der Nacht von Montag auf Dienstag drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Bahnstraße in Wiesbaden-Erbenheim ein. Um in die Räumlichkeit zu gelangen, musste zunächst ein hüfthohes Geländer überklettert und ein Fliegengitter gewaltsam entfernt werden. Das auf der rückwärtigen Gebäudeseite angegangene Fenster war zum Zeitpunkt der Tat gekippt, was dem Täter letztendlich verhalf, in die Wohnung einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand lediglich Sachschaden am Gebäude und es wurde nichts entwendet.

Das 4. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der (0611) 345-2440 entgegen.

4. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Nerobergstraße, Dienstag, 28.10.2025, 11:30 Uhr bis 12:50 Uhr

(nie) Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nerobergstraße wurde am Dienstag zum Ziel von Einbrechern. Während die Bewohner zwischen 11:30 Uhr und 12:50 Uhr nur vorübergehend abwesend waren, hebelten Unbekannte die Wohnungstür auf und entwendeten diverse Wertgegenstände aus der Wohnung.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbruch in Blumenladen und Cafe,

Wiesbaden, Oranienstraße und Gneisenaustraße, Montag 27.10.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 28.10.2025, 09:30 Uhr

(nie) Nachdem Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst ohne Erfolg versuchten, die Eingangstüre aufzuhebeln, drangen sie schließlich durch ein Oberlichtfenster in ein Blumengeschäft in der Oranienstraße ein. Es gelang den Tätern, Bargeld aus der Ladenkasse zu entnehmen und schließlich unerkannt zu flüchten.

In der Gneisenaustraße hebelten Unbekannte, gegen 04:07 Uhr, das zur Straßenseite gelegene Fenster eines Cafés auf. Auch hier wurde die Ladenkasse mitsamt Inhalt entwendet. Der Täter konnte bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Er kann als männlich und ca. 170 cm bis 180 cm groß beschrieben werden. Zur Tatbegehung war der Täter vermummt. Der Mann war mit einer Kapuzenjacke, einer Trainingshose mit seitlichen Streifen (vergl. Adidas), Sportschuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet.

In beiden Fällen können Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 gerichtet werden.

