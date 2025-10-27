Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem verletzten Mann aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
(ro)Die heute Morgen veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 35-jährigen verletzten Mann aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte angetroffen und wieder der Klinik zugeführt werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
