Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wertgegenstände aus Pkw entwendet +++ Roller gestohlen und beschädigt +++ Kabeltrommel von Baustelle entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Wertgegenstände aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Georg-August-Straße, Dienstag, 21.1.2025, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 22.10.2025, 01:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Wiesbadener Rheingauviertel zu einem Diebstahl aus einem Auto. Im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 01:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter diverse Wertgegenstände auf unbekannte Art und Weise aus einem grauen VW Polo in der Georg-August-Straße. Danach machten sich die Täter in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Roller gestohlen und beschädigt,

Wiesbaden, Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, Sonntag, 19.10.2025 bis Dienstag, 21.10.2025, 16:20 Uhr

(lr) Zwischen Sonntag dem 19.10.2025 und Dienstag dem 21.10.2025 kam es im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal zu einem Diebstahl eines Rollers. Die unbekannten Täter entwendeten das in der Hermann-Brill-Straße geparkte Kleinkraftrad und beschädigten dieses im Anschluss auf unbekannte Art und Weise an der Fahrzeugfront und am Helmfach. Anschließend ließen sie den stark beschädigten Roller ein paar Straßen weiter zurück und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kabeltrommel von Baustelle entwendet, Wiesbaden-Südost, Beethovenstraße, Montag, 20.10.2025, 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(lr) Am Montagnachmittag kam es in Wiesbaden-Südost zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Gegen 15:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in der Beethovenstraße fünf Kabeltrommeln mit Kupferdraht im Wert von etwa 2.500 Euro. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell