Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Wiesbaden (ots)
(nie) Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.10.2025 nach der 14-Jährigen aus Eltville wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.
Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
