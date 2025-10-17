Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 53-Jähriger angegriffen +++ Geschwindigkeitsmessungen

Wiesbaden (ots)

1. 53-Jähriger angegriffen,

Wiesbaden, Frankenstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 20:30 Uhr

(nie) Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr griff ein Unbekannter einen Anwohner der Frankenstraße in Wiesbaden an. Während der Mann seine Wohnungstür aufschloss, soll sich der Täter von hinten angenähert und den 53-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Nach Drohung mit der Polizei, flüchtete der Angreifer. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll 185 cm groß und zum Tatzeitpunkt mit einem bunten Schlauchschal bekleidet gewesen sein, mit welchem er sein Gesicht bis zur Nase bedeckte.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Geschwindigkeitsmessungen,

Gustav-Stresemann-Ring, Donnerstag, 16.10.2025, 23:00 Uhr bis Freitag, 17.10.2025, 00:48 Uhr

(nie) Im Zeitraum von Donnerstag, 23:00 Uhr, bis Freitag, 00:48 Uhr, erfolgten im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit Geschwindigkeitskontrollen auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden. Die Kontrollkräfte der Wiesbadener Polizei widmeten sich hierbei dem fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Innenstadt. Trotz fortgeschrittener Uhrzeit konnten insgesamt 14 Verkehrsverstöße geahndet werden, von denen 11 im Bußgeldbereich rangierten. Zwei Verkehrsteilnehmer, die bei erlaubten 50 km/h mit jeweils 81 km/h nach Toleranzabzug unterwegs waren, müssen sogar ein Fahrverbot befürchten.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell