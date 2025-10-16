POL-WI: Haftbefehl vollstreckt +++ Festnahme eines Sprayers +++ Farbschmiererei an Schule +++ Kontrollmaßnahmen des 3. Polizeireviers Wiesbaden

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Haftbefehl vollstreckt,

Wiesbaden Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Dienstag, 14.10.2025, 17:40 Uhr

(nie) Die Polizei konnte am Dienstagabend eine Person festnehmen, die mit Haftbefehl gesucht war. Am Dienstabend, gegen 18:00 Uhr, erfolgte die Mitteilung über eine pöbelnde Person im Bereich des Rheinufers in Mainz-Kastel. Die entsandte Streife traf einen stark alkoholisierten Mann an, der zuvor herumgebrüllt und mit einem Messer hantiert haben soll. Die Durchsuchung der Person brachte ein kleines Taschenmesser zum Vorschein, welches die Beamten sicherstellten. Im Verlauf der Kontrolle der Personengruppe stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gegen eine weibliche Begleitperson des Mannes vorlag. Die Gesuchte wurde daraufhin der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

2. Festnahme eines Sprayers,

Wiesbaden, Lili Wiesbaden, Mittwoch, 15.10.2025, 20:54 Uhr

(nie) Gegen 21:00 Uhr am Mittwochabend konnten drei Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie die Wände des Parkhauses im Lili Wiesbaden mit Farbe besprüht haben sollen. Einer der Tatverdächtigen konnte noch vor Ort von einer alarmierten Streife des 1. Polizeireviers festgenommen werden. Den beiden anderen Jugendlichen gelang trotz Nacheile die Flucht.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Farbschmiererei an Schule,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Carla-Henius-Straße, Mittwoch, 15.10.2025

(nie) Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mittels brauner Farbe mehrere Schriftzüge auf der Außenfassade einer Schule in der Carla-Henius-Straße angebracht. Die Sachbeschädigung wurde am Mittwoch zur Anzeige gebracht. Über den genauen Tatzeitpunkt und die Verursacher liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Kontrollmaßnahmen des 3. Polizeireviers, Stadtgebiet Wiesbaden, Mittwoch, 15.10.2025 bis Donnerstag, 16,10.2025

(nie) Vom 3. Polizeirevier Wiesbaden wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Kontrollen im öffentlichen Raum initiiert. Hierbei konnten in der Ludwig-Erhard-Straße gleich mehrere Verkehrsverstöße festgestellt werden. Mitunter befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Ludwig-Erhard-Straße mit 96 km/h nach Toleranzabzug bei erlaubten 50 km/h. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 260 EUR, zwei Punkte in Flensburg sowie 1 Monat Fahrverbot.

Im weiteren Verlauf der Kontrollen gelang es den Beamten, über 360 Gramm Cannabis aus dem Verkehr zu ziehen. Ausschlaggebend für den Drogenfund war der erfolgreiche Einsatz eines Rauschgiftspürhundes am ehemaligen Einkaufszentrum im Schelmengraben. Wem die sichergestellten Betäubungsmittel gehören, ist bislang noch unklar. Die Polizei wird den hohen Kontrolldruck an Brennpunkten weiterhin aufrechterhalten und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung mit gezielten Maßnahmen bestärken.

