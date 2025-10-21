PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfall mit Linienbus +++ Disco-Diebe

Wiesbaden (ots)

1. Unfall mit Linienbus,

Wiesbaden-Dotzheim, Langeooger Straße, Montag, 20.10.2025, 18:13 Uhr

(nie) Am Montagabend um 18:13 Uhr ereignete sich in der Langeooger Straße in Wiesbaden ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Eine 50-jährige Fahrerin und ein Kind, das sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden in Folge dessen verletzt. Der Busfahrer beabsichtigte, aus der Langeooger Straße auf den Sonderfahrstreifen in Richtung Haltestelle "Juister Straße" einzufahren. Hierbei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Unfallbeteiligte, welche die Langeooger Straße in Richtung Calvinstraße befuhr. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW, ein schwarzer Peugeot, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leider stellten die Beamten während der Unfallaufnahme auch fest, dass das Kind nicht vorschriftsgemäß gesichert war. Gegen den Busfahrer und die Fahrzeugführerin wurden jeweils entsprechende Verfahren eingeleitet.

2. Disco-Diebe,

Wiesbaden-Auringen, Alt Auringen, Montag, 12.10.2025 bis Mittwoch, 15.10.2025

(nie) Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch erbeuteten Einbrecher ungewöhnliches Diebesgut aus einer Scheune in Auringen. Nachdem sich der Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Scheune verschaffte, soll er neben diversem Werkzeug auch mehrere LED-Strahler, Schwarzlichtröhren, ein Discolicht und eine Nebelmaschine entwendet haben.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

