Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand nach Ruhestörung +++ Verkehrsstreitigkeiten enden in Körperverletzung

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand nach Ruhestörung,

Wiesbaden, Moritzstraße, Donnerstag, 23.10.2025, 00:46 Uhr

(nie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Moritzstraße in Wiesbaden zu einer Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte. Nachdem zuvor mehrere Beschwerden über eine lautstarke Party in einer Pizzeria eingegangen und die Lärmverursacher bereits zwei Mal durch die Stadtpolizei zur Ruhe ermahnt worden waren, sollte die Veranstaltung endgültig beendet werden. Beim Betreten des Lokals griff ein 35-jähriger Wiesbadener einen Beamten an. Als der Mann in der Folge zu Boden gebracht werden musste, widersetzte er sich mit Schlägen und Tritten nach den Beamten.

Eine 38-jährige Angehörige des Festgenommen störte die laufende Maßnahme, indem sie einen Beamten von der Festnahme abzuhalten versuchte.

Im weiteren Verlauf musste eine weitere aggressive Besucherin der Party festgenommen werden. Die 39-jährige Wiesbadenerin leistete ebenfalls Widerstand, indem sie in Richtung der Beamten trat und schlug.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Aggressoren dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo sie die restliche Nacht verbrachten. Gegen alle Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Verkehrsstreitigkeiten enden in Köperverletzung, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Mittwoch, 22.10.2025, 16:00 Uhr

(nie) Zwei Autofahrer gerieten am Mittwochnachmittag auf dem Konrad-Adenauer-Ring aneinander. Ein 38-Jähriger begab sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen während einer Ampelrotphase zum Fahrzeug eines 41-Jährigen, um ihn wegen eines vorausgegangen Verkehrsvorgangs zur Rede zu stellen. Schlussendlich sollen diverse Beleidigungen gefallen sein. Weiterhin sollen beide Beteiligte zugeschlagen bzw. geschubst haben, sodass wechselseitige Strafverfahren eingeleitet wurden.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell