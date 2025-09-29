Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Unsachgemäße Entsorgung von Sprengstoff

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Eine junge Frau ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 383 verletzt worden. Die 18-Jährige war kurz nach neun Uhr mit einem VW Polo auf der Landstraße zwischen Öschingen und Gönningen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte im Anschluss in das gegenüberliegende Bankett. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem auf der Seite liegenden Wagen geborgen werden. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen wurde die 18-Jährige in eine Klinik gebracht. Der Schaden am VW Polo beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (gj)

Riederich (RT): In Zahnarzt- und Physiotherapiepraxis eingebrochen (Zeugenaufruf)

In zwei Behandlungspraxen ist von Donnerstag auf Freitag in der Entenbachstraße eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 6.45 Uhr drang der Einbrecher gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein, in dem mehrere Praxen untergebracht sind. Nachdem auch die Zugangstüren mit Gewalt geöffnet wurden, entwendete der Unbekannte Bargeldbeträge, Wein und Schokolade. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegen. (gj)

Nürtingen (ES): Alten Sprengstoff entsorgt

Ein Zeuge hat am Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr neben einem Schotterweg parallel zur K 1236 bei Altenriet mehrere böllerähnliche Gegenstände entdeckt und die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung der Gegenstände stellten sich diese als Dynamitstangen mit deutlich älterem Herstellungsjahr heraus. Diese waren offensichtlich an der Örtlichkeit durch einen Unbekannten entsorgt wurden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sammelte die Stangen ein und transportiere diese ab. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (gj)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Motorradlenker am Sonntagnachmittag bei einem Unfall erlitten. Der 24 Jahre alte Biker befuhr gegen 17.45 Uhr die B 27 in Richtung Tübingen und wechselte dabei auf die Abbiegespur zur B 28. Aus noch ungeklärter Ursache geriet dabei das Krad ins Wanken, wodurch der Mann gegen den rechten Bordstein fuhr und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Es musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe entfernte die Straßenmeisterei. (gj)

