PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bayern

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES)/Gauting (BY): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.09.2025, 14 Uhr

Die seit Montag, 22.09.2025, vermisste 16-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt und befindet sich nun wieder in einer Jugendhilfeeinrichtung. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 12:00

    POL-RT: Körperverletzungen, auf Revier randaliert, Falschfahrer

    Reutlingen (ots) - Schwere Gesichtsverletzungen erlitten Am frühen Samstagabend ist es in der Bantlinstraße in Reutlingen, im dortigen Parkhaus, zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Gegen 17.30 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass er eine männliche Person vor einem Fitnessstudio in der Tübinger Straße festgestellt hat, die ein blutendes Auge vorweisen würde. Vor Ort konnte der 31-jährige Verletzte ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 17:05

    POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Überhitztes Abgasrohr; Auto gegen Hausmauer geprallt

    Reutlingen (ots) - Polizeibeamte angegriffen Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 76-Jähriger nach einem Vorfall in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße am Freitagvormittag verantworten. Kurz nach elf Uhr war die Polizei von Mitarbeitern des Marktes verständigt worden, weil sich dort ein Mann aufhielt und offenbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren