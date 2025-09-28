POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bayern
Reutlingen (ots)
Esslingen (ES)/Gauting (BY): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.09.2025, 14 Uhr
Die seit Montag, 22.09.2025, vermisste 16-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt und befindet sich nun wieder in einer Jugendhilfeeinrichtung. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen.
