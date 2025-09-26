Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Überhitztes Abgasrohr; Auto gegen Hausmauer geprallt

Reutlingen (ots)

Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 76-Jähriger nach einem Vorfall in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße am Freitagvormittag verantworten. Kurz nach elf Uhr war die Polizei von Mitarbeitern des Marktes verständigt worden, weil sich dort ein Mann aufhielt und offenbar dort zum Schlafen eingerichtet hatte. Als er aus dem Haus verwiesen werden sollte, wurde er aggressiv und wollte nicht gehen. Als er von den Polizeibeamten kontrolliert wurde, schrie er plötzlich und völlig grundlos einen vorbeilaufenden Passanten an. Im weiteren Verlauf griff er dann einen der Polizeibeamten im Hals- und Gesichtsbereich an und stieß ihn nach hinten, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hiergegen leistete er Widerstand. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Verletzt wurde niemand. Der Mann sieht jetzt einer entsprechen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Metzingen (RT): Abgasrohr löst Rettungseinsatz aus

Ein überhitztes Abgasrohr hat am Freitagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Tiefgarage eines Gebäudes am Hugo-Boss-Platz 1 geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war kurz nach 8.30 Uhr an einem Aggregat aufgrund einer Hitzeentwicklung Isolationsmaterial eines Rohres in Brand geraten. Hierauf löste der der Alarm aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete den Gebäudeteil. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (gj)

Albstadt (ZAK): Auto gegen Hausmauer geprallt

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Hausmauer kollidiert. Der 49 Jahre alte Mann war gegen 5.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Zillhauser Straße (L 442) in Richtung Ortsmitte Pfeffingen unterwegs, als er nach rechts in den Grünstreifen geriet und zwei Leitpfosten, ein Verkehrszeichen sowie eine Grundstückshecke überfuhr. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw gegen eine Hausmauer, wo er zum Stehen kam. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 49-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste dort noch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf circa 15.000 Euro. Der Mercedes musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell