PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Gebäudebrand

Am Sonntagabend ereignete sich in Tübingen ein Gebäudebrand. Gegen 23:35 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe über Rauch und Feuer aus einem Mehrfamilienhaus in der Memmingerstraße ein. Daraufhin wurden zahlreiche Rettungskräfte und Polizeibeamte an den Einsatzort entsandt. Bei Eintreffen dieser konnten Flammen und dichter Rauch aus dem Gebäude beobachtet werden. Ein 65-jähriger Bewohner konnte schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Weitere Bewohner des Hauses mussten ebenfalls mittels Drehleiter evakuiert werden. Der gerettete 65-Jährige wurde durch den Rettungsdienst, der mit 18 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, davon drei Notärzte, vor Ort war, in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ebenfalls stationär behandelt werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und Inventar wird auf 150.000 Euro geschätzt. Neun Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Tübingen war mit 71 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Michael Christner

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 14:49

    POL-RT: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Bayern

    Reutlingen (ots) - Esslingen (ES)/Gauting (BY): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.09.2025, 14 Uhr Die seit Montag, 22.09.2025, vermisste 16-Jährige ist wohlbehalten zurückgekehrt und befindet sich nun wieder in einer Jugendhilfeeinrichtung. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Matthias Lernhart Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:00

    POL-RT: Körperverletzungen, auf Revier randaliert, Falschfahrer

    Reutlingen (ots) - Schwere Gesichtsverletzungen erlitten Am frühen Samstagabend ist es in der Bantlinstraße in Reutlingen, im dortigen Parkhaus, zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Gegen 17.30 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass er eine männliche Person vor einem Fitnessstudio in der Tübinger Straße festgestellt hat, die ein blutendes Auge vorweisen würde. Vor Ort konnte der 31-jährige Verletzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren