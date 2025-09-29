Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Gebäudebrand

Am Sonntagabend ereignete sich in Tübingen ein Gebäudebrand. Gegen 23:35 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe über Rauch und Feuer aus einem Mehrfamilienhaus in der Memmingerstraße ein. Daraufhin wurden zahlreiche Rettungskräfte und Polizeibeamte an den Einsatzort entsandt. Bei Eintreffen dieser konnten Flammen und dichter Rauch aus dem Gebäude beobachtet werden. Ein 65-jähriger Bewohner konnte schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Weitere Bewohner des Hauses mussten ebenfalls mittels Drehleiter evakuiert werden. Der gerettete 65-Jährige wurde durch den Rettungsdienst, der mit 18 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, davon drei Notärzte, vor Ort war, in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ebenfalls stationär behandelt werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und Inventar wird auf 150.000 Euro geschätzt. Neun Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Tübingen war mit 71 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

