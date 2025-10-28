Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei vollendete Einbrüche +++ Busfahrer durch Laserpointer geblendet +++ Halsschmuck geschickt entwendet +++ Auto überschlägt sich auf Autobahn

Wiesbaden (ots)

1. Zwei vollendete Einbrüche,

Wiesbaden, Sonnenberg, Rheingauviertel, 24.10.2025, 18:30 Uhr bis 27.10.2025, 18:45 Uhr

(rwn) In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu zwei weiteren vollendeten Einbrüchen. Zwischen Freitagabend und Montagabend verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße "Ingwerweg" gewaltsam Zugang. Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Gold und Bargeld. Mit der Beute entkamen sie anschließend unerkannt. Am Montag gelang es unbekannten Tätern zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in der Harry-Trumann-Straße aufzuhebeln und sich somit Zutritt zu verschaffen. Nachdem die Täter die gesamte Wohnung durchwühlten, gelang ihnen die Flucht mit erbeuteten Bargeld. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Busfahrer durch Laserpointer geblendet, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, 27.10.2025, 14:39 Uhr

(rwn) Am Montagnachmittag wurde ein Busfahrer von bislang unbekannten Fahrgästen während eines Abbiegevorgangs von der Stegerwaldstraße in die Ludwig-Erhard-Straße mit Laserpointern geblendet. Die Tat ereignete sich gegen 14:30 Uhr. Bei den Fahrgästen soll es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren gehandelt haben. Hinweise zu den Tätern bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 an das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden.

3. Halsschmuck geschickt entwendet,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, 26.10.2025, 10:10 Uhr

(rwn) Am Sonntagmorgen wurde eine 70-jährige Frau im Rheingauviertel in Wiesbaden Opfer einer Trickdiebin. Während die 70-Jährige gegen 10:10 Uhr in der Dotzheimer Straße auf dem Gehweg spazieren ging, wurde sie von der Beifahrerin aus einem Pkw heraus angesprochen. Am Steuer des Autos befand sich eine männliche Person. Die unbekannte Täterin fragte die Spaziergängerin nach dem Weg zur nächsten Moschee und entwendete währenddessen die Halskette der Dame. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der (0611) 345-2140 entgegen.

Autobahnpolizei

1. Auto überschlägt sich auf Autobahn,

Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Montag, 27.10.2025, 18:00 Uhr

(wie) Am Montagabend ist es auf der A 671 bei Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde und sich dessen Fahrzeug überschlug. Der 71-Jährige befuhr mit einem Mercedes den rechten von zwei Fahrstreifen der A 671 in Richtung Wiesbaden-Innenstadt. Bei Mainz-Kastel wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln, wobei er offenbar den dort fahrenden Audi eines 33-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Mercedes drehte, gegen die Mittelschutzplanke prallte und sich schließlich überschlug. Das Auto kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 71-Jährige verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 22.000 EUR.

