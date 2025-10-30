Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeugeinbrecher in Kostheim +++ Über den Fuß gefahren +++ Einbrecherinnen aufgeschreckt

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeugeinbrecher in Kostheim,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Steinern-Kreuz-Weg, Dienstag, 28.10.2025, 16:10 Uhr bis Mittwoch, 29.10.2025, 14:00 Uhr

(nie) In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Fahrzeug einzubrechen. Der betroffene Transporter, ein Peugeot Expert, war zur Tatzeit in der Straße "Steinern-Kreuz-Weg" in Kostheim abgestellt. Als der Fahrzeughalter am Mittwoch zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Türschloss fest, die auf einen Einbruchsversuch hindeuten.

Das 5. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Über den Fuß gefahren,

Wiesbaden, Karlsstraße, Mittwoch, 29.10.2025, 15:09 Uhr

(nie) In der Karlsstraße in Wiesbaden hat sich am Mittwoch, um 15:09 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Als ein Fußgänger auf die Fahrbahn trat, fuhr ihm ein gelber PKW über den Fuß und streifte ihn außerdem mit dem Außenspiegel an der Hand. Der Fußgänger wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne seine Personalien zuvor auszutauschen. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Autofahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem gelben PKW-Kombi und dem Teilkennzeichen "WI-IM" unterwegs gewesen sein soll.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecherinnen aufgeschreckt,

Wiesbaden, Loreleiring, Mittwoch, 29.10.2025, 08:15 Uhr bis 10:47 Uhr

(nie) In einem Mehrfamilienhaus im Loreleiring machten sich zwei Einbrecherinnen am Mittwochmorgen an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss zu schaffen. Die Täterinnen gelangten nicht in die Wohnung, da sie vermutlich von Anwohnern bei der Tatausführung gestört worden sind. Bei den Täterinnen soll es sich um zwei Frauen im Alter von 30 bis 40 Jahren mit "dunklem Hauttyp" und dunklen Haaren gehandelt haben. Ferner seien die Frauen mit hellen Mützen bekleidet gewesen, wobei eine der Frauen ihre Haare zu einem Zopf gebunden hatte. Beide Täterinnen trugen einen kleinen Rucksack (Din A4 Größe). Zudem hätten die Frauen Schuhüberzieher zur Tatausführung getragen.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell