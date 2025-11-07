Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigaretten und Bargeld entwendet

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (05.11.) gegen 02:30 Uhr konnten Zeugen an der Neersener Straße in Kaarst ein lautes Geräusch vernehmen. Unbekannte hatten nach ersten Ermittlungen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Tatverdächtigen gegen 02:45 Uhr aus dem zuvor aufgesprengten Automaten Zigaretten und Bargeld. Anschließend entfernen sich diese zu Fuß in Richtung Schiefbahn. Die Personen waren schwarz gekleidet sowie maskiert.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge zu den Zigarettenautomat-Sprengungen von Sonntag (2.11.) und Montag (3.11.)

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell