PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zigaretten und Bargeld entwendet

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (05.11.) gegen 02:30 Uhr konnten Zeugen an der Neersener Straße in Kaarst ein lautes Geräusch vernehmen. Unbekannte hatten nach ersten Ermittlungen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Tatverdächtigen gegen 02:45 Uhr aus dem zuvor aufgesprengten Automaten Zigaretten und Bargeld. Anschließend entfernen sich diese zu Fuß in Richtung Schiefbahn. Die Personen waren schwarz gekleidet sowie maskiert.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge zu den Zigarettenautomat-Sprengungen von Sonntag (2.11.) und Montag (3.11.)

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:08

    POL-NE: Polizei kontrolliert Verdächtigen

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (05.11.), gegen 04:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Kastellstraße einen 34 Jahre alten Neusser. Der Mann war mit einem E-Bike unterwegs und hatte einen violetten Koffer an der Lenkstange befestigt. In dem Koffer befanden sich mehrere unbeschädigte Damenjacken und eine Geschenkbox der Parfümerie Becker mit mehreren original verpackten Parfums. Zudem fanden die Beamten in seinem ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:00

    POL-NE: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Dormagen

    Dormagen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei: Nach Schussabgaben in Dormagen am Mittwoch (05.11.), gegen 22:45 Uhr, ermittelt nun eine Mordkommission. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befanden sich ein 42-Jahre alter Mann aus Dormagen mit seiner 43-jährigen Ehefrau in ihrem Auto an einer Rotlicht zeigenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren