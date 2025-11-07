PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Neuss (ots)

Am Donnerstag (06.11.), gegen 11:38 Uhr, befand sich ein 68-jähriger Neusser mit seinem Pkw auf der Linksabbiegerspur an der Kreuzung Am Kehlturm / Oberstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Pkw auf ein Krad eines 67-jährigen Neussers auf, welches sich vor ihm auf der Linksabbiegerspur befand. Dabei wurde das Krad an dem Fahrzeug einer 42-jährigen Kölnerin vorbeigeschoben, welche ebenfalls links abbiegen wollte. Das Fahrzeug des 68-jährige Neusser kollidierte im Anschluss mit dem Pkw einer 41-jährigen Neusserin, welche daraufhin auf das Fahrzeug eines 35-jährigen Neussers geschoben wurde. Alle befanden sich auf der Linksabbiegerspur.

Das Fahrzeug des 68-jährigen Neussers sowie der 42-jährigen Kölnerin waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Kradfahrer, sowie die Beifahrer im Fahrzeug der 41-jährigen Neusserin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Neusser wurde ebenfalls leicht verletzt, benötigte jedoch nach ersten Erkenntnissen keine weitere medizinische Hilfe.

Während der Unfallaufnahme war der Bereich gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

