PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebin schlägt zu und flüchtet mit Beute

Meerbusch (ots)

Ermittler der Kripo in Meerbusch suchen eine Frau, die am Donnerstag (06.11.), gegen 17:00 Uhr, vor einem Bekleidungsgeschäft auf der Dorfstraße in Büderich zwei Pullover gestohlen hat. Als die Ladeninhaberin die Diebin zur Rede stellte, schlug die Unbekannte zu und ging zu Fuß in Richtung Düsseldorfer Straße davon.

Die Inhaberin hatte die Frau zuvor dabei beobachtet, wie sie von einem Kleiderständer vor dem Laden zwei Pullover und eine Hose nahm und über den Arm legte. Ohne zu bezahlen wollte die Unbekannte weggehen.

Nachdem die Inhaberin die Frau angesprochen hatte, reagierte die augenscheinlich alkoholisierte Diebin aggressiv. Sie riss sich los, schlug ihrem Opfer gegen die Lippe und warf ihr die Hose entgegen.

Beschreibung:

weiblich, circa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, kräftige Statur, grau/ blonde schulterlange Haare, olivgrüner Mantel, schwarze Kappe

Zeugen, die Hinweise auf die Gesuchte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 12:41

    POL-NE: Unbekannter schlägt mit Baseballschläger zu

    Neuss (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (06.12.), gegen 19:40 Uhr, einen Kiosk an der Kolpingstraße betreten und ist mit einem Baseballschläger auf einen Kunden losgegangen. Nach der Tat flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Fesserstraße. Beschreibung: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, helle Haare, Bart, ungepflegtes Äußeres, dunkle Kleidung Ohne etwas zu ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:26

    POL-NE: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (06.11.), gegen 11:38 Uhr, befand sich ein 68-jähriger Neusser mit seinem Pkw auf der Linksabbiegerspur an der Kreuzung Am Kehlturm / Oberstraße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Pkw auf ein Krad eines 67-jährigen Neussers auf, welches sich vor ihm auf der Linksabbiegerspur befand. Dabei wurde das Krad an dem Fahrzeug einer 42-jährigen Kölnerin vorbeigeschoben, welche ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:46

    POL-NE: Zigaretten und Bargeld entwendet

    Kaarst (ots) - Am Mittwoch (05.11.) gegen 02:30 Uhr konnten Zeugen an der Neersener Straße in Kaarst ein lautes Geräusch vernehmen. Unbekannte hatten nach ersten Ermittlungen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Tatverdächtigen gegen 02:45 Uhr aus dem zuvor aufgesprengten Automaten Zigaretten und Bargeld. Anschließend entfernen sich diese zu Fuß in Richtung Schiefbahn. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren