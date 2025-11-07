Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebin schlägt zu und flüchtet mit Beute

Meerbusch (ots)

Ermittler der Kripo in Meerbusch suchen eine Frau, die am Donnerstag (06.11.), gegen 17:00 Uhr, vor einem Bekleidungsgeschäft auf der Dorfstraße in Büderich zwei Pullover gestohlen hat. Als die Ladeninhaberin die Diebin zur Rede stellte, schlug die Unbekannte zu und ging zu Fuß in Richtung Düsseldorfer Straße davon.

Die Inhaberin hatte die Frau zuvor dabei beobachtet, wie sie von einem Kleiderständer vor dem Laden zwei Pullover und eine Hose nahm und über den Arm legte. Ohne zu bezahlen wollte die Unbekannte weggehen.

Nachdem die Inhaberin die Frau angesprochen hatte, reagierte die augenscheinlich alkoholisierte Diebin aggressiv. Sie riss sich los, schlug ihrem Opfer gegen die Lippe und warf ihr die Hose entgegen.

Beschreibung:

weiblich, circa 50 bis 55 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, kräftige Statur, grau/ blonde schulterlange Haare, olivgrüner Mantel, schwarze Kappe

Zeugen, die Hinweise auf die Gesuchte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell