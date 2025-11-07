PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte gehen Mann an

Neuss (ots)

Am Donnerstag (7.11.), gegen 04:15 Uhr, konnte ein Zeuge an der Michaelstraße zwei Männer beobachten, welche auf einen 31-jährigen Mann mit einem Gegenstand einschlugen und ihn zur Seite stießen. Als ein weiterer Zeuge rief, dass die Polizei bereits informiert sei, flüchteten die Tatverdächtigen auf die Zollstraße in Richtung Friedrichstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: einer sei circa 185 Zentimeter groß und habe eine schlanke Statur. Er habe dunkle Haare und trug eine helle Hose.

Der zweite Unbekannte sei circa 180 Zentimeter groß und habe ebenfalls eine schlanke Statur. Er habe dunkle Haare und trug eine Lederjacke.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

