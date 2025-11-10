PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Unfall im Kreisverkehr: Radfahrer schwer verletzt

Dormagen (ots)

Am Freitag, 7. November, ist ein 85-jähriger aus Dormagen bei einem Unfall im Stadtteil Hackenbroich schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Senior gegen 14:50 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Fahrstreifen des Kreisverkehrs Kruppstraße und Roggendorfer Straße gefahren. Zeitgleich musste ein 63-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Als er wieder Anfuhr, kam es zur Kollision. Der Radfahrer kam zu Fall, er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die weiterführende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim ermittelnden Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Radfahrern dringend, einen Schutzhelm zu tragen. Dieser kann einen Unfall - egal ob selbst- oder fremdverschuldet - zwar nicht verhindern, aber unter Umständen schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen vorbeugen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
  • 09.11.2025 – 07:07

    POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Dormagen

    Neuss (ots) - In der Nacht des 09.11.2025 wurden die Polizei und Rettungskräfte über einen verunfallten PKW auf der B 477 im Bereich der Ortslage Dormagen-Gohr informiert. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünbereich. Der 18-jährige, ortsansässige, Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Nachdem ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:15

    POL-NE: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

    Neuss (ots) - Am Dienstag (04.11.), gegen 14:50 Uhr, war ein 74-jähriger Neusser mit seinem Fahrrad auf der Bergheimer Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen ein Fußgänger, ein 66- jähriger Neusser, vom Gehweg auf den Fahrradschutzstreifen trat. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 74-Jährige stürzte ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:03

    POL-NE: Unbekannte gehen Mann an

    Neuss (ots) - Am Donnerstag (7.11.), gegen 04:15 Uhr, konnte ein Zeuge an der Michaelstraße zwei Männer beobachten, welche auf einen 31-jährigen Mann mit einem Gegenstand einschlugen und ihn zur Seite stießen. Als ein weiterer Zeuge rief, dass die Polizei bereits informiert sei, flüchteten die Tatverdächtigen auf die Zollstraße in Richtung Friedrichstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Er wurde zur medizinischen Behandlung ...

    mehr
