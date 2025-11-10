Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall im Kreisverkehr: Radfahrer schwer verletzt

Dormagen (ots)

Am Freitag, 7. November, ist ein 85-jähriger aus Dormagen bei einem Unfall im Stadtteil Hackenbroich schwer verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Senior gegen 14:50 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Fahrstreifen des Kreisverkehrs Kruppstraße und Roggendorfer Straße gefahren. Zeitgleich musste ein 63-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Als er wieder Anfuhr, kam es zur Kollision. Der Radfahrer kam zu Fall, er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die weiterführende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de beim ermittelnden Verkehrskommissariat 1 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Radfahrern dringend, einen Schutzhelm zu tragen. Dieser kann einen Unfall - egal ob selbst- oder fremdverschuldet - zwar nicht verhindern, aber unter Umständen schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen vorbeugen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell