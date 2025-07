Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenbaubetrieb

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf das Grundstück eines Gartenbaubetriebes in der Straße "Am Lohfeld". Im weiteren Verlauf drangen der oder die Täter gewaltsam in das Verkaufsgebäude ein und entwendeten unter anderem eine Motorsense, Bargeld sowie Pflanzen. Der entstandene Beuteschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 21. Juli, 21.00 Uhr und gestern, 06.50 Uhr verübt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0189275/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

