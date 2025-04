Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Residenzstraße

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Am Freitag, dem 04.04.2025, wurde die Feuerwehr Paderborn um 23:52 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus alarmiert. Da durch die vor Ort befindliche Polizei zu Beginn nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befinden, wurde das Alarmstichwort umgehend auf Zimmerbrand mit Person erhöht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Polizei bereits einen Großteil der Anwohner aus dem Gebäude geführt und im sicheren Bereich betreut. Aufgrund von zwei noch vermissten Personen im Dachgeschoss gingen umgehend zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Dachgeschoss vor.

Die Person aus der Brandwohnung konnte schnell durch die Feuerwehr aus ihrer Wohnung befreit werden und wurde anschließend mit einer Rauchgasintoxikation in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Nach der Rettung der Person und der Bestätigung, dass sich keine weiteren Personen mehr im Gebäude befinden, gingen die Trupps zur Brandbekämpfung über. Mithilfe von Überdrucklüftern wurde der Treppenraum rauchfrei gehalten. Die Bewohner der übrigen Wohnungen wurden parallel durch den Rettungsdienst und Feuerwehrangehörige betreut.

Aufgrund des Brandschadens und der damit verbundenen Ausbreitungsgefahr wurde das Gebäude im Verlauf des Einsatzes vollständig stromlos geschaltet. Elf Bewohner wurden daraufhin durch das Ordnungsamt untergebracht. Die Feuerwehr organisierte hierfür den entsprechenden Transport zur Unterkunft. Weitere Mitbewohner kamen selbstständig bei Bekannten unter.

Der Einsatz konnte gegen 02:15 Uhr nach etwa zwei Stunden beendet werden.

Zu diesem Einsatz waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch die ehrenamtlichen Löschzüge Elsen, Schloß Neuhaus und Stadtheide alarmiert.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle 42 Einsatzkräfte mit vier Löschfahrzeugen, zwei Drehleitern, den Fahrzeugen des Führungsdienstes, drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Gerätewagen und einem Tanklöschfahrzeug.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell