FW Paderborn: Girls'Day bei der Feuerwehr Paderborn - Ein spannender Tag voller neuer Eindrücke

Girls'Day bei der Feuerwehr Paderborn - Ein spannender Tag voller neuer Eindrücke

(sg) Heute hatten wir die besondere Gelegenheit, im Rahmen der Berufsfelderkundung 17 Schülerinnen im Alter von 13 bis 15 Jahren bei der Feuerwehr Paderborn willkommen zu heißen. Ein passender Anlass, denn heute ist der internationale Girls'Day - ein Tag, an dem junge Frauen die Möglichkeit haben, in Berufe hineinzuschnuppern, die traditionell als "Männerberufe" gelten.

Am Vormittag schlüpften die Schülerinnen in die Rolle einer Brandmeisterin: Sie lernten die Fahrzeuge und technische Ausrüstung der Feuerwehr kennen und erlebten hautnah, wie man mit Schere und Spreizer eine Person - in diesem Fall eine Übungspuppe - aus einem Auto rettet.

Nachmittags stand der Beruf der Notfallsanitäterin im Mittelpunkt. Die Schülerinnen übten das Anlegen von Verbänden, bekamen einen Einblick in die Ausstattung eines Rettungswagens (RTW) und probierten sich in der Reanimation - lebensrettende Maßnahmen, die im Notfall für jeden von großer Bedeutung sein können.

Für uns war es eine Freude, unseren spannenden Berufsalltag vorzustellen und das Interesse der jungen Besucherinnen zu erleben. Vielen Dank für den großartigen Tag mit euch - wir hoffen, euch bald wieder bei der Feuerwehr Paderborn begrüßen zu dürfen!

