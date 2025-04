Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Robert Siemensmeyer feiert 60. Geburtstag - Höchstes Engagement für die Menschen in Sande und Paderborn

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn-Sande. Am kommenden Freitag, den 4. April, feiert Robert Siemensmeyer, stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Paderborn, seinen 60. Geburtstag. Geboren am 4. April 1965 blickt er auf eine beeindruckende Karriere in der Freiwilligen Feuerwehr zurück, die vor 43 Jahren begann. Neben seiner ehrenamtlichen Feuerwehrtätigkeit ist der Wasser- und Elektromeister heute beruflich bei der Stadt Delbrück als Leiter des Wasserwerkes tätig.

Bereits im jungen Alter von 17 Jahren trat Robert Siemensmeyer am 5. April 1982 in die Freiwillige Feuerwehr Paderborn, Löschzug Sande ein. Aufgrund seiner herausragenden Qualifikationen wurde er bereits am 5. Oktober 1992 kommissarischer Löschzugführer des Löschzugs Sande, eine Funktion, die er offiziell nach Abschluss der Führungsausbildung am 8. März 1993 übernahm und bis im Jahr 2020 innehatte. Am 18. Mai 2017 wurde Robert Siemensmeyer vom Rat der Stadt Paderborn für die Dauer von sechs Jahren zum stellvertretenden Wehrführer der Feuerwehr Paderborn bestellt. In 2023 bestätigte der Rat ihn in dieser Funktion für weitere 6 Jahre. Robert Siemensmeyer ist damit seit 33 Jahren in Führungsfunktion aktiv.

Seine kontinuierliche Weiterbildung spiegelt sich in zahlreichen Lehrgängen wider, so dass Robert Siemensmeyer im Jahr 2019 zum Stadtbrandinspektor befördert wurde, dem höchsten Dienstgrad der Freiwilligen Feuerwehr.

Robert Siemensmeyer hat sich in seiner Dienstzeit vielfältige Verdienste erworben. Besonders hervorzuheben sind die mehrfachen Erweiterungen und Modernisierungen des Feuerwehrhauses in Sande, die er aktiv vorantrieb. Auch die Feuerwehrpartnerschaft mit der Feuerwehr Sande in Friesland wurde durch sein Wirken intensiv ausgebaut.

Die starke Einbindung des Löschzugs Sande in das Vereinsleben auf Ortsebene ist ebenso auch seiner Initiative zu verdanken wie die regelmäßigen Blutspendetermine im Gerätehaus. Besonders am Herzen liegt ihm auch die Nachwuchsarbeit und hier insbesondere die Unterstützung der Kinderfeuerwehr Paderborn. Im Stadtfeuerwehrverband engagiert er sich seit 2022 als stellvertretender Vorsitzender.

Seine Leistungen wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Silber bekam Robert Siemensmeyer im Jahr 2007 und in Gold im Jahr 2017 verliehen. Die Ehrung und Würdigungen seiner Verdienste um das Feuerwehrwesen mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erfolgte im Jahr 2018. Mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz des Stadtfeuerwehrverbands Paderborn in Silber wurde sein großes Engagement im Jahr 2020 gewürdigt.

Mit großer Leidenschaft und großem Engagement hat Robert Siemensmeyer das Feuerwehrwesen in Paderborn mitgestaltet und geprägt. Seine Kameradinnen und Kameraden sowie zahlreiche Weggefährten werden ihm an seinem Ehrentag zahlreich gratulieren.

Neben seinem umfangreichen Einsatz für die Feuerwehr Paderborn ist Robert Siemensmeyer ein Aktivposten für die Sander Dorfgemeinschaft. Er war 1993 Mitglied der Gründungsversammlung des Sander Gemeindeforums, dem Zusammenschluss der Sander Vereine und Institutionen. Zunächst arbeitete er im Leitungsteam mit und brachte seine Ideen ein. Bei der Eintragung des Sander Gemeindeforums als gemeinnütziger Verein in das Vereinsregister im Jahr 2003 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, welches er bis 2006 ausführte. Seit 2020 ist er als Ratsvertreter für Sande geborenes Mitglied des Vorstandes. Insgesamt ist er bis heute 18 Jahre in Leitungsfunktionen tätig.

Im Vorstand der St. Hubertus Schützenbruderschaft Sande engagiert sich Robert Siemensmeyer seit 1995 als Unteroffizier und später als Adjutant. Heute setzt er sich als Verwaltungsrat im Range eines Leutnants für die Belange der Schützenbruderschaft ein, wobei sein umfangreich aufgebautes Netzwerk von großem Nutzen ist. Im Jahre 2018 errang er die Königswürde und wurde somit erster Repräsentant der Bruderschaft. Zusammen mit seiner Ehefrau Sonja als Königin und weiteren König vom Löschzug Sande, bildeten sie den so genannten "Feuerwehrhofstaat".

Hinter vielen weiteren Aktivitäten für den Stadtteil steht Robert Siemensmeyer, zu nennen sind hier beispielsweise das Schmücken des Tannenbaumes zur Adventszeit auf dem Kirchplatz sowie die Pflege des Dorfbrunnens.

Die Feuerwehr Paderborn und die Dorfgemeinschaft Sande gratulieren Robert Siemensmeyer zu seinem 60. Geburtstag und danken ihm für seinen stetigen Einsatz und sein Engagement in so vielen Bereichen.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell