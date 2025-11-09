Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Dormagen
Neuss (ots)
In der Nacht des 09.11.2025 wurden die Polizei und Rettungskräfte über einen verunfallten PKW auf der B 477 im Bereich der Ortslage Dormagen-Gohr informiert. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünbereich. Der 18-jährige, ortsansässige, Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Nachdem die Person in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde, erlag sie dort ihren Verletzungen.
Die Unfallaufnahme erfolgt durch Hinzuziehung speziell geschulter Polizeikräfte. Die Unfallstelle wurde im Bereich der B 477 für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und dauert an.
(V.Mü)
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 3000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell