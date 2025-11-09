Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Dormagen

Neuss (ots)

In der Nacht des 09.11.2025 wurden die Polizei und Rettungskräfte über einen verunfallten PKW auf der B 477 im Bereich der Ortslage Dormagen-Gohr informiert. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünbereich. Der 18-jährige, ortsansässige, Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Nachdem die Person in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde, erlag sie dort ihren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch Hinzuziehung speziell geschulter Polizeikräfte. Die Unfallstelle wurde im Bereich der B 477 für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und dauert an.

(V.Mü)

