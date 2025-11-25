PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Leicht-KfZ - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Gestern parkte, in der Zeit von ca. 17:00 - 17:20 Uhr, ein junger Mann sein Fahrzeug in der Burkhardtstraße in Apolda am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stobraer Straße. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem nicht bekannten Werkzeug die Fahrertür des Fahrzeugs gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihm nicht und er konnte nicht in das Fahrzeug eindringen. Am Griff der Fahrertür entstand jedoch Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: 03644-541-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
