Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Leicht-KfZ - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Gestern parkte, in der Zeit von ca. 17:00 - 17:20 Uhr, ein junger Mann sein Fahrzeug in der Burkhardtstraße in Apolda am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Stobraer Straße. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem nicht bekannten Werkzeug die Fahrertür des Fahrzeugs gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihm nicht und er konnte nicht in das Fahrzeug eindringen. Am Griff der Fahrertür entstand jedoch Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: 03644-541-0 entgegen.

