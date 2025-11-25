LPI-J: Einbruch ohne Beute

Weimar/Weimarer Land (ots) - Bad Berka: Bereits vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich ein Einbruch in eine Firma in der Gutendorfer Straße. Ein oder mehrere Unbekannt gelangten gewaltsam in ein Nebengelass und von dort aus in das Hauptgebäude. Hier entwendeten diese neben Technik auch Bargeld. Die Beute hat einen Wert von über 3.000,- Euro. Der Sachschaden am Gebäude sowie Tresor ist ebenso vierstellig. ...

