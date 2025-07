Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall beim Verlassen eines Parkplatzes

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, gegen 11:40 Uhr wollte eine 57-jährige Opelfahrerin von einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in die Walldorfer Straße fahren. Hierbei übersah sie einen 36-jährigen Radfahrer, welcher entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung wurde durch Rettungskräfte an der Unfallstelle vorgenommen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

