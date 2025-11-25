Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Firmeneinbruch zum Wochenende

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Bereits vergangenen Samstagnachmittag ereignete sich ein Einbruch in eine Firma in der Gutendorfer Straße. Ein oder mehrere Unbekannt gelangten gewaltsam in ein Nebengelass und von dort aus in das Hauptgebäude. Hier entwendeten diese neben Technik auch Bargeld. Die Beute hat einen Wert von über 3.000,- Euro. Der Sachschaden am Gebäude sowie Tresor ist ebenso vierstellig. Offensichtlich versuchten die Unbekannten auch ein auf dem Firmengelände abgestelltes Fahrzeug zu entwenden, was misslang. Auch hier ist der Sachschaden vierstellig. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

