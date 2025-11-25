PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Maximale Gewinnaussicht mündet in maximalen Verlust

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der Anlagemarkt wirbt immer mal wieder mit tollen Renditen. Einige sind seriös, die meisten jedoch nicht. Zumindest was die Anbieter im Netz anbelangt. Auf solch einen reingefallen ist jedoch ein 63-Jähriger aus dem Saale-Holzland-Kreis. Der Mann durchsuchte das Internet mit maximalen Erfolgen für sein angespartes Kapital und wurde vermeintlich fündig. Nachdem er seine Daten eingetragen hatte, wurde er mehrfach von einer Telefonnummer kontaktiert. Da sich die Anmeldung für das Handelskonto schwierig gestaltete, gewährte er einem Fremden Fernzugriff auf seinen Computer. Und dann begann das Unheil: Da die eigenen finanziellen Mittel für den angestrebten Einsatz nicht auslangten, nahm er sogar mehrere Kredite auf. Im Ergebnis, nachdem der Kontakt zur Plattform abriss, steht ein Vermögensschaden von über 120.000,- Euro. Seien Sie somit stets argwöhnisch. Suchen Sie stets den persönlichen Kontakt und lassen Sie sich von einem seriösen Finanzberater helfen. Denn so minimiert sich die Wahrscheinlichkeit ihr gesamtes Vermögen zu verlieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

