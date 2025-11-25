LPI-J: Brand in Mülleimer
Jena (ots)
Aus bisher noch ungeklärten Gründen geriet ein Mülleimer in der Nähe einer Leergutannahme in einem Einkaufscenter in der Goethestraße in Brand. Durch das rasche Löschen konnte schlimmeres verhindert werden, auch wenn ein Übergriff der Flammen, aufgrund der metallischen Beschaffenheit des Mülleimers, unwahrscheinlich war. Zur genauen Ursache des Brandausbruches wurden die Ermittlungen aufgenommen.
