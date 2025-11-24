PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger verletzt

Weiamr (ots)

Leichte Verletzungen trug eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr in der Ernst-Busse-Straße in Weimar davon. Eine 77-jährige Seniorin beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren und wurde hierbei durch einen aus Richtung Schillerhöhe heranfahrenden Pkw Honda einer 68-jährigen Frau erfasst. Die Fußgängerin stürzte durch den Aufprall und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 06:45

    LPI-J: 2,54 Promille und aggressiv

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Eine 54-Jährige geriet am Montagmorgen gegen 02:00 Uhr mit einem 38-Jährigen in der Trompetergasse in Streit. Zuvor hatten die beiden gemeinsam jede Menge alkoholische Getränke konsumiert. Der Streit eskalierte und die Frau kratzte den Mann am Hals, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Bei der Frau wurde ein Atemalkoholwert von 2,54 Promille gemessen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 06:45

    LPI-J: Wasser tropft von der Decke

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein Mieter meldete der Feuerwehr, dass von seiner Decke Wasser tropfen würde. Er ging davon aus, dass die Obermieterin nicht zu Hause ist. Die Feuerwehr kam zusammen mit der Polizei in die Hermann-Danz-Straße und prüfte die Meldung. Tatsächlich tropfte Wasser von der Decke. Die Beamten prüften nun die darüber liegende Wohnung, entgegen der Angabe des 86-Jährigen Mieters, war die 38-Jährige Obermieterin zu Hause. Ursache für ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 06:45

    LPI-J: Berauschter Autofahrer

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Polizeibeamte unterzogen am Sonntag gegen 11:00 Uhr am Markt, einen 50-Jährigen Skoda-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Neben der Kontrolle von Führerschein und Fahrzeugschein führten die Beamten auch einen Drogenschnelltest durch. Dieser reagiert positiv, was den Verdacht erhärtete, dass der Mann unter Einfluss von Drogen sein Fahrzeug gefahren ist. Der Mann wurde in das nächstgelegene Krankenhaus für eine Blutentnahme gebracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren