LPI-J: Fußgänger verletzt
Weiamr (ots)
Leichte Verletzungen trug eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr in der Ernst-Busse-Straße in Weimar davon. Eine 77-jährige Seniorin beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren und wurde hierbei durch einen aus Richtung Schillerhöhe heranfahrenden Pkw Honda einer 68-jährigen Frau erfasst. Die Fußgängerin stürzte durch den Aufprall und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.
