Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschter Autofahrer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Polizeibeamte unterzogen am Sonntag gegen 11:00 Uhr am Markt, einen 50-Jährigen Skoda-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Neben der Kontrolle von Führerschein und Fahrzeugschein führten die Beamten auch einen Drogenschnelltest durch. Dieser reagiert positiv, was den Verdacht erhärtete, dass der Mann unter Einfluss von Drogen sein Fahrzeug gefahren ist. Der Mann wurde in das nächstgelegene Krankenhaus für eine Blutentnahme gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er wieder gehen. Bei einer Bestätigung der Werte durch den Bluttest, erwartet den Mann ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

