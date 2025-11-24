PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschter Autofahrer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Polizeibeamte unterzogen am Sonntag gegen 11:00 Uhr am Markt, einen 50-Jährigen Skoda-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Neben der Kontrolle von Führerschein und Fahrzeugschein führten die Beamten auch einen Drogenschnelltest durch. Dieser reagiert positiv, was den Verdacht erhärtete, dass der Mann unter Einfluss von Drogen sein Fahrzeug gefahren ist. Der Mann wurde in das nächstgelegene Krankenhaus für eine Blutentnahme gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er wieder gehen. Bei einer Bestätigung der Werte durch den Bluttest, erwartet den Mann ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 06:45

    LPI-J: Führerschein gesucht

    Jena (ots) - Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend einen 18-Jährigen BMW-Fahrer in der Brüsseler Straße kontrolliert. Dabei konnte der junge Mann keinen Führerschein vorweisen. Vergessen hatte er ihn auch nicht, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann ist nun wieder Fußgänger und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 06:45

    LPI-J: Schaufenster eingeschlagen

    Jena (ots) - Unbekannte haben am Wochenende die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Karl-Marx-Allee beschädigt. Ein Mitarbeiter stellte Beschädigung an der Scheibe fest und meldete den Vorfall der Polizei. Die Fensterscheibe war zusätzlich vergittert, weswegen ein Zutritt zu dem Geschäft nicht möglich wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 350,- Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:11

    LPI-J: Unfall mit dem Gegenverkehr

    Weimar (ots) - Am Samstagabend mussten Autofahrerinnen und Autofahrer, deren Weg über die B7 führt, lange Wartezeiten aushalten. Grund hierfür war ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 31-jährige Unfallverursacher geriet kurz vor dem Ortseingang von Weimar in den Gegenverkehr, streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit einem weiteren. Ein drittes Fahrzeug wurde durch die umherfliegenden Karosserieteile beschädigt. Die Folge: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren