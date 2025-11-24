LPI-J: Führerschein gesucht
Jena (ots)
Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend einen 18-Jährigen BMW-Fahrer in der Brüsseler Straße kontrolliert. Dabei konnte der junge Mann keinen Führerschein vorweisen. Vergessen hatte er ihn auch nicht, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann ist nun wieder Fußgänger und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.
