Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haustür beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Weimar (ots)

Am Freitag, dem 21. November 2025, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Weimar in Weimar-Ehringsdorf ein Graffiti fest. An der Hauseingangstür der Weimarischen Straße 4 ein Schriftzug in schwarzer Farbe angesprüht wurde. Der Tatzeitraum konnte anhand von Zeugenaussagen auf 21:45 - 22:45 Uhr eingeschränkt werden. Die Reinigungskosten zum Entfernen des Schriftzugs werden auf 100 EUR geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden (Tel.: 03643 882-0, E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

