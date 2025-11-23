PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht und betrunken

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag hielten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer in Weimar-Schöndorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Es stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit 0,63 Promille und unter Einfluss von Cannabis unterwegs war, wie ein Atemalkohol- sowie ein Drogenvortest belegten. Er durfte seine Reise nicht fortsetzen und wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

