LPI-J: Berauscht und betrunken
Weimar (ots)
Am Samstagnachmittag hielten Polizeibeamte einen E-Scooter-Fahrer in Weimar-Schöndorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Es stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit 0,63 Promille und unter Einfluss von Cannabis unterwegs war, wie ein Atemalkohol- sowie ein Drogenvortest belegten. Er durfte seine Reise nicht fortsetzen und wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht.
