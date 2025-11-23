LPI-J: Wildunfall
PI Apolda (ots)
Am 21.11.2025, 19:45 Uhr kam es zum Unfall auf der B 87. Der Fahrer eines Pkw Renault Megane befuhr die B 87 aus Mattstedt kommend in Richtung Rannstedt. In der Folge kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß wurde der komplette Frontbereich des Kfz. eingedrückt. Der Schaden beträgt ca. 8.000 Euro. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht im Gesicht verletzt.
