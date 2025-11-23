PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

PI Apolda (ots)

Am 21.11.2025, 19:45 Uhr kam es zum Unfall auf der B 87. Der Fahrer eines Pkw Renault Megane befuhr die B 87 aus Mattstedt kommend in Richtung Rannstedt. In der Folge kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß wurde der komplette Frontbereich des Kfz. eingedrückt. Der Schaden beträgt ca. 8.000 Euro. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht im Gesicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren