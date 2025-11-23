Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person

PI Apolda (ots)

Am Freitag, 21.11.2025, 08:25 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Heidenberg, Einmündung Glockengießereistraße. Der Fahrer eines Pkw Renault Clio befuhr den Heidenberg von der Robert-Koch-Straße kommend. Der Fahrer eines Pkw Skoda Roomster kam aus der Gegenrichtung. Auf Höhe der Schillerstraße wollte der Fahrer des Pkw Renault Clio nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Skoda Roomster. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beim Unfall wurde der verantwortliche Fahrzeugführer des Pkw Renault Clio leicht an der Hand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamthöhe des Schadens liegt bei ca. 10.000 Euro.

