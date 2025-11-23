Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volltrunken - Autofahrer baut Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Hermsdorf (ots)

Am Samstagvormittag kam es an einer Tankstelle in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall, wobei eine Zeugin beobachten musste, wie ein Pkw mit seinem Außenspiegel ihr Fahrzeug touchierte. Anstatt pflichtgemäß am Unfallort zu verweilen, flüchtete der Fahrzeugführer anschließend vom Unfallort. Die eingesetzten Beamten, konnten mittels Videoaufzeichnungen den Fahrer identifizieren und diesen an seiner Wohnanschrift antreffen. Hier offenbarte sich das mögliche Motiv für das Verhalten des Fahrers. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert und mit einem Wert von 2,32 Promille absolut fahruntüchtig. Zur beweissicheren Feststellung der tatsächlichen Alkoholkonzentration, wurde mit dem Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 64-jähren Deutschen droht nun ein Strafverfahren sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

