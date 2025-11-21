PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bremsmanöver zu spät wahrgenommen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Kurz vor 15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Bad Berka und Blankenhain, Höhe dem Abzweig Neusaalborn, ein Auffahrunfall. Ein 80-jähirger Skodafahrer musste hier kurzzeitig bremsen, der Grund wird noch ermittelt. Dies zu spät registriert hat der dahinter befindliche 54-jährige Fahrzeuglenker eines Pkw Ford. Folglich kam es zum Auffahrunfall. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeige derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.000,- Euro. die beiden Fahrzeugführer sowie die 75-jährige Beifahrerin im Skoda wurden in ein Krankenhaus gebracht und gelten als leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 13:15

    LPI-J: Bauarbeiter gerieten in Vergessenheit

    Weimar (ots) - Ein Notruf am Donnerstagmorgen: Auf dem Gelände einer Schule in Schöndorf befinden sich mehrere vermummte Personen. Dies bedeutete: erhöhte Alarmbereitschaft, Eigensicherung, Sensibilisierung der eingesetzten Beamten sowie Erkenntnisse und weitere Informationen gewinnen. Vor Ort hielten die Beamten Rücksprache im Sekretariat. Auch die Mitarbeiter einer vor Ort befindlichen Dachsanierungsfirma wurden ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:15

    LPI-J: Die Luft war raus und das gleich doppelt

    Weimar (ots) - Als eine 56-jährige Fahrzeugnutzerin am Donnerstagmorgen zu ihrem in der Kurt-Nehrling-Straße abgestellten Opel kam, musste sie auf der Beifahrerseite zwei luftleere Reifen feststellen. Unbekannte hatten mit einem spitzen Gegenstand die Bereifung derart beschädigt, dass die Luft komplett entwich. Der Tatzeitraum erstreckt sich bis zum Mittwochnachmittag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 13:15

    LPI-J: 2. Einbruch in Einfamilienhaus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kleinprießnitz: Zwischen den Mittagsstunden und abends versschafften sich am Donnerstag ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Auch hier wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und ein Tresor gewaltsam geöffnet. Mit Schmuck und Bargeld, die Höhe der Beute konnte vor Ort nicht beziffert werden, entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Auch hier hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren