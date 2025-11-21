Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bremsmanöver zu spät wahrgenommen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Kurz vor 15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Bad Berka und Blankenhain, Höhe dem Abzweig Neusaalborn, ein Auffahrunfall. Ein 80-jähirger Skodafahrer musste hier kurzzeitig bremsen, der Grund wird noch ermittelt. Dies zu spät registriert hat der dahinter befindliche 54-jährige Fahrzeuglenker eines Pkw Ford. Folglich kam es zum Auffahrunfall. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeige derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.000,- Euro. die beiden Fahrzeugführer sowie die 75-jährige Beifahrerin im Skoda wurden in ein Krankenhaus gebracht und gelten als leicht verletzt.

