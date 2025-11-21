LPI-J: Die Luft war raus und das gleich doppelt
Weimar (ots)
Als eine 56-jährige Fahrzeugnutzerin am Donnerstagmorgen zu ihrem in der Kurt-Nehrling-Straße abgestellten Opel kam, musste sie auf der Beifahrerseite zwei luftleere Reifen feststellen. Unbekannte hatten mit einem spitzen Gegenstand die Bereifung derart beschädigt, dass die Luft komplett entwich. Der Tatzeitraum erstreckt sich bis zum Mittwochnachmittag. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
