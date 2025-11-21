PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Attacke auf offener Straße

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am hellichten Tag, zur Mittagszeit gegen 13:30 Uhr, wurden zwei Jugendliche auf der Erich-Weinert Straße attackiert. Dem 17- und 14-jährigen Pärchen kam eine bis dato unbekannte Personengruppe entgegen. Aus dieser Gruppe heraus erhielten die zwei Jugendlichen von einem oder auch mehreren Tätern je einen Kopfstoß. Im Anschluss entfernte sich die Gruppierung um den oder die Täter unerkannt. Die zwei Geschädigten erlitten Schmerzen, mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. Ob die Attacke willkürlich war oder gar einen homophoben Hintergrund hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Gruppierung sowie dem oder den Täter und der Tat an sich nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de entgegen. Das entsprechende Aktenzeichen lautet 302834/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

