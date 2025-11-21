PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Sicherer Transport des Weihnachtsbaumes

Apolda (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde der diesjährige Weihnachtsbaum für Apolda, Dank eines regionalen Fuhrunternehmens erfolgreich an seinen Bestimmungsort transportiert. Nach einem anfangs holprigen Start, erfolgte der anschließende Transport unter Begleitung der freiwilligen Feuerwehr Apolda und zwei Beamten der Polizei Apolda reibungslos. Nach weiteren Vorbereitungen kann der Weihnachtsbaum nun pünktlich zur Adventszeit in voller Pracht erstrahlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

