LPI-J: Sicherer Transport des Weihnachtsbaumes
Apolda (ots)
Am gestrigen Vormittag wurde der diesjährige Weihnachtsbaum für Apolda, Dank eines regionalen Fuhrunternehmens erfolgreich an seinen Bestimmungsort transportiert. Nach einem anfangs holprigen Start, erfolgte der anschließende Transport unter Begleitung der freiwilligen Feuerwehr Apolda und zwei Beamten der Polizei Apolda reibungslos. Nach weiteren Vorbereitungen kann der Weihnachtsbaum nun pünktlich zur Adventszeit in voller Pracht erstrahlen.
