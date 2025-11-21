LPI-J: Sicherer Transport des Weihnachtsbaumes

Apolda (ots) - Gestern konnten Beamte der Polizeiinspektion Apolda eine jungen Mann kontrollieren, welche mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt und in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen. Auch gestern fiel ein Drogenvortest positiv aus, weshalb dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde und er im Anschluss zur Blutentnahme gebracht wurde. Den Mann erwartet nun eine weitere Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr