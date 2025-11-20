PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Berauscht unterwegs

Apolda (ots)

Gestern konnten Beamte der Polizeiinspektion Apolda eine jungen Mann kontrollieren, welche mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt und in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen. Auch gestern fiel ein Drogenvortest positiv aus, weshalb dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde und er im Anschluss zur Blutentnahme gebracht wurde. Den Mann erwartet nun eine weitere Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

  • 20.11.2025 – 12:00

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Oberreißen (ots) - Am gestrigen Tag kam es in der Ortslage Oberreißen gleich zu zwei Taten. Um die Mittagszeit versuchten zwei unbekannten Männer in das Haus einer 75 jährigen Frau einzudringen. Hier wurden sie von der Hauseigentümerin überrascht und flüchteten. Am Haus entstand Sachschaden. Kurz darauf drangen die beiden unbekannten dann in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus am Ortsrand von Oberreißen ein. Hier durchwühlten sie nach derzeitigem ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Schläge und Tritte im Alkoholrausch

    Weimar (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, an einer Haltestelle auf dem Goetheplatz. Zeugen teilten via Notruf mit, dass eine augenscheinlich grundaggressive Person unvermittelt auf einen Mann einschlug und -trat. Im Anschluss an die Attacke entfernten sich die zwei Personen vom Ort. Die alarmierten Beamten konnten den 19-jährigen Täter im Nahbereich stellen. Dieser ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Ohne Fleppen gefahren - Halter hat es geduldet

    Weimar (ots) - Als Beamte am Donnerstagfrüh einen Pkw BMW auf der Allstedter Straße kontrollierten, kamen am Ende zwei Strafanzeigen heraus. zum einen hatte der 23-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis, zum anderen gestattet der 25-jährge Fahrzeughalter die Fahrt. Beide müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
